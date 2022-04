Selection night - weekend football teams

sport, local-sport, teams, Bendigo, football, BFNL, HDFNL, LVFNL, NCFL

South Bendigo v Sandhurst South Bendigo B: Zac Hare, Daniel Johnstone, Cameron Taggert Hb: Braydan Torpey, Andrew van Heumen, Isaiah Miller C: Samuel Maher, Liam Byrne, Oscar White Hf: Michael Herlihy, Alexander Smith, Wil McCaig F: Will Allen, Brock Harvey, Kaiden Antonowicz Foll: Bailey Hall, Cooper Leon, Nathan Horbury Inter: Samuel Langley, Regan Harvey, Lachlan Furness, Jack Maher Sandhurst B: Isaac Ruff, Lachlan Murdoch, Jake Wilkinson Hb: Lachie Hood, Liam Ireland, Cooper Smith C: Jake McLean, Lee Coghlan, Alex Wharton Hf: Joel Wharton, Lachlan Zimmer, Noah Walsh F: Cobi Maxted, Sean O'Farrell, Brodie Montague Foll: Hamish Hosking, Zach Pallpratt, Blair Holmes Inter: Jeremy Rodi, James Mittell, Harrison Free, Martin Leyden Strathfieldsaye v Kyneton Strathfieldsaye B: Jye Formosa, Player, Timothy Hosking Hb: Lachlan Ratcliffe, Fergus Payne, Riley Clarke C: Boden Alexander, Baxter Slater, Mitchell Hallinan Hf: Shannon Murphy, Thomas Bennett, Jack Neylon F: Joseph Mayes, Lachlan Sharp, Patrick Blandford Foll: Caleb Ernst, James Schischka, Lachlan Gill Inter: Riley Wilson, Jake Moorhead, Benjamin Lester, Kallen Geary, Mason Wakefield, Marty Parsons Kyneton B: Harrison Huntley, Frazer Driscoll, Ben Xiriha Hb: Jake Safstrom, Mason Crozier, Harrison Sheahan C: James Gaff, Cameron Manuel, Louis Phillips Hf:Andrew Beckerley, Guy Dickson, Brody Thrum F: Rhys Magin, Ryan Pretty, Ethan Turner Foll: James Orr, Hamish Yunghanns, Dean Bartrop Inter: Cameron Wallace, Mitch Comben, Mitchell Johns, Bailey McGee, Louis Thompson Gisborne v Castlemaine Gisborne B: Frank Schipano, Jack Reaper, Liam Rodgers Hb: Liam Spear, Jaidyn Owen, Matthew Jinkins C: Macklan Lord, Nicholas Doolan, Sebastien Bell-Bartels Hf: Flynn Lakey, Jack Scanlon, Matthew Panuccio F: Ethan Foreman, Pat McKenna, Matthew Merrett Foll: Braidon Blake, Bradley Bernacki, Scott Walsh Inter: Sam Graham, Ben Eales, Harry Manders, Matt McDonald Castlemaine B: Angus Mayes, Bradley Keogh, Brodie Byrne Hb: Bailey Henderson, Liam Wilkinson, Jack Chester C: Riley Pedretti, Tyson Hickey, Brendan Josey Hf: Declan Slingo, Tommy Horne, Nicholas Woodman F: David Stephens, Callum McConachy, Dylan Hickey Foll: Samuel Nettleton, John Watson, William Moran Inter: Jackson Hood, Hadley Bassett, James Collie, Jackson Byrne Kangaroo Flat v Eaglehawk Kangaroo Flat B: Darcy Kelly, Jake Hywood, Nicholas Keogh Hb: Hamish Lockhart, Dane Spear, Kyle Symons C: Hakeem Johnson, Mitchell Trewhella, Thomas Gillespie Hf: Sam Barnes, Brodie Fry, Mitchell Holt F: Lachy Wilson, Ethan Roberts, Mitch Rovers FolL: Nicholas Lang, Liam Collins, Mitchell Collins Inter: Max Johnson, Hamish O'Brien, Jade Mayes, Patrick Murphy Eaglehawk B: Lewin Davis, Dylan Hanley, Brady Rowles Hb: Sam Thompson, Charlie Laangford, Jacob O'Brien C: Corey Roberts, Billy Evans, Joel Mullen Hf: Kobe Lloyd, Fraser Verhey, Shaun Knott F: Liam Marciano, Tex Dargan, Sam Dean Foll: Jack Lawton, Oscar Madden, Ben Thompson Inter: Noah Wheeler, Darcy Richards, Clayton Holmes, Jack Thompson Golden Square v Maryborough Golden Square B: Liam Barrett, Jack Merrin, Zack Shelton Hb: Jack Geary, Jon Coe, Harrison Burke C: Alex Jenkyn, Liam Jacques, Jake Thrum Hf: Tom Strauch, Braydon Vaz, Hamish Morcom F: Jarrod Fitzpatrick, Jayden Burke, Joel Brett Foll: Tanner Rayner, Ryan Hartley, Terence Reeves Inter: Jack Stewart, Lachlan Humphrey, Brodie James, Dylan Hird Maryborough B: Liam Murphy, Kya Lanfranchi, Lachie Mackie Hb: Jayden Hooper, Dylan Harberger, Patrick Van der pol C: Liam Latch, Coby Perry, Thomas Gardam Hf: Chris Freeman, Ty Stewart, Sam Mackie F: Brady Neill, Anthony Tatchell, Jai Howell Foll: Patrick Chard, Aidan Hare, Ash Humphrey Inter: Brayden Metters, Lachlan Hull, Nic Swan, Jackson Swan, Kyle Downs Read more: BFNL preview - round 3 Read more: Central Victorian footballers praised for behaviour on the field Heathcote v Mt Pleasant Heathcote From: Billy Price, Will Long, Jackson Jones, Codie Price, Braden Padmore, Connor Hamilton, Kai Cavallaro, Ryan Bailey, Alex Mcivor, Jordan Cavallaro, William Direen, Jack Paisley, Jack Brooks, Caleb Luscombe, Liam Birch, Mitchell McLean, Jackson Conforti, Joseph Beedle, Rhys Bolton, Brent Jane, Jordan Marcroft, Luke Baron. Mt Pleasant From: Adam Baird, Ben Weightman, Zebb Murrell, Zac Featherby, Cameron Moore, Chris Down, Zane Keighran, Billy Mahony, Fletcher White, Bryce Hinneberg, Reardon McIvor, Bailey White, Jesse Tuohey, Riley Mcnamara, Jack Teasdale, Sam Greene, Caelan Smith, Dean Tydell, Michael Whiting, Pat O'Brien, Mitchell Bennett, Daniel Whiting. Leitchville-Gunbower v LBU Leitchville-Gunbower Not supplied LBU From: Ben Fulford, Nathan Bacon, Brodie Collins, Marcus Angove, Jeremy Mundie, Jacob Gardiner, Riley McIvor, Stanley Brentnall, Harley Cobb, Coby Cox, Tyler Phillips, Charlie Hinks, Lachlan Atherton, Thomas Leech, Luke Collins, Jarod Bacon, Joss Howlett, Samuel Wolfe, Fraser Monahan, Anthony McMahon, Mitchell Laursen, Zac Zula. White Hills v North Bendigo White Hills From: Brayden Aitken, Gavin Bowles, Ben Bacon, Mitchell Dole, Jack Fallon, Cohen Kekich, Jake Dickens, David Wright, Brady Childs, Patrick Eefting, Ryan Walker, Ethan Arnold, Bayden Fallon, Kaiden Skelton, Nicholas Wallace, Nathan Moffat, Samuel Lowes, Mitch Walsh, Rhys Irwin, Geoff Hill, Reilley Porter, Patrick Crawford. North Bendigo From: Jack Francis, Nicholas Waterson, Nathan Newlan, Aarryn Craig, Sean Moyle, Dylan Klemm, Beau Cross, Andrew Bennett, Daniel Reid, Sam Demeo, Shane Harris, Marcus Rogers, Ryan Gow, Jack Towers, James Bennett, Zaiyden Richards, Cody Riddick, Lachlan Ford, Matthew Gray, Manny Thalasinos, Riley Paetow, Zandyr Barilari. Elmore v Colbinabbin Elmore B: Matthew Nettlefold, Zachary Laffy, Hayden Trewick Hb: Zack Holmberg, Bailey Sawyer, Samuel Lees C: Shaun Haffenden, Matt Gilmour, Mitchell Carson Hf: Harrison Young, Che Taranto, Sebastian De Napoli F: Dylan Friedberger, Darcy Laffy, Luke Price Foll: Player, Tannar Cerrone, Kyle Armstrong Inter: Max Holmberg, Sam McHale, Jack Trewick, Liam Gundry Colbinabbin B: Sam Ryan, Hugh McMurtrie, Stephen Tuohey Hb: Benjamin Barton, Joel Sacco, William Lowe C: Alex Van Ruiswyk, Laine Fitzgerald, Jackson Barnett Hf: Thomas Hill, Matthew Riordan, Jimmy McMurtrie F: James Brain, Clint Shields, Jed Brain Foll: Hadleigh Sirett, Todd Clarke, David Price Inter: Seamus Bromley, Jude Ryan, Darcy Brown, Joe Barlow Pyramid Hill v BL-Serpentin Pyramid Hill From: Jack Timmins, Gavin James, Ben Dalton, Scott Mann, Ed Caburnay, Sebastian Relouw, Billy Micevski, Will Perryman, Brad Ladson, Jake Willcocks, Bryden Morison, Bradley Driscoll, Bailey George, Jack Woodward, Ashton Dye, Dylan Morison, Zac Dingwall, Jack Hickmott, Steven Gunther, Ryley Dickens, Braidy Dickens, Mitch Gunther. BL-Serpentine Not supplied. Mitiamo v Marong Mitiamo B: James Drake, Daniel Mowat, Kyle Patten Hb: Luke Lougoon, Jack Vinnicombe, Troy Rogers C: Jarryd Wiegard, Ross Turner, Matthew Grant Hf: Lucas Matthews, Ryan Wellington, Brayden Baines F: Douglas Thomas, Jay Reynolds, Harry McCormick Foll: Michael I'Anson, Lee Dale, Carl Nicholson Inter: Tom Grant, Nathan Twigg, Zac Gray, Waylon Draper Marong B:Nathan Walsh, Matthew Willox, Brodie Hartland Hb: Adam Ward, Jacob Ede, Josh Cooper C: Richard Tibbett, Trent Fisher, Jack McCaig Hf: Ryley Taylor, Kain Robins, Jimmy Gadsden F: Nathan Devanny, Brandyn Grenfell, Adrian Pappin Foll: Sam Taylor, Corey Gregg, David Johnstone Inter: Ben Gregg, Lachlan Lee, Carl Thiesz, Kyle Manley Bridgewater v Inglewood Bridgewater From: Matthew Bourke, Harry Donegan, Jack Symons, Nicholas Naughton, Andrew Collins, Luke Harrison, Emile Pavlich, Michael Brooks, Jake Rusbridge, Joshua Martyn, Alexander Pollock, James Naughton, Tynan Hywood, Jacob Ellings, Jack Ozanne, Harry McKinley, Lloyd Needs, Sam Dewar, Harry Symons, Lachlan Allison, Tyler Estrada, Zane Hoiles. Inglewood From: Luke Matheson, Kyle Simpson, Conor Morone, Cody Stobaus, Tarran Kilcullen, Matthew Rowe, Thomas Alexander, Nathan Angelino, Traiton Kendal, Bregon Cotchett, Taj Rodwell, Gabe Nevins, James Woods, Jasper McClelland, Charlie Ingham, Cody Wright, Charlie McGaw, Campbell Love, Jaxon Billett, Aaron Lister, Thomas Kennedy, Alex Lowe. MGYCW v Newbridge B: Jonathon Carroll, Steve Turner, Corey Walsh Hb: Hamish McCartney, Ryan Strauch, Ed Crisp C: Lachie Sobina, Grayson Brown, Ryan Warfe Hf: Luke Roberts, Clinton Angove, Hunter McDonald F:Josh Worsley, Player, Joel Dwyer Foll: Chris Howgate, Jessi Lampi, Mitchell Dean Inter: Jayden Magnusson, Kallum Schepers, only names supplied. Newbridge B:Cameron Grant, Ryan Burt, Dylan Lloyd Hb:Caleb Sanders, Patrick Andrews, Mitch Hocking C: Jordan Anderson, Logan Dixon, Jack Clark Hf: Austin Fithall, Corey Van Aken, Brandon Etherington F: Tyler McLeod, Harry Whittle, Mackenzie Whittle Foll: Brad Wilson, Caleb Argus, Jordan Formosa Inter: Christopher Dixon, Ashley Mayo, Liam Nihill, Joel Coutts Wycheproof-Narraport v Sea Lake-Nandaly Tigers Wycheproof-Narraport B: Harry Moore, Alexander Hogan, Daniel Allen Hb: Trevor Rumbold, Joe Kenny, Boe Bish C: Conner Burge, Joel Turner, Fraser Millar Hf: Player, Damien Horbury, Justin Bateson F: Dane McLennan, Cody Green, Thomas Trewin Foll: Lachlan Van Schaik, Gedd Hommelhoff, Samuel Faure Inter: Dylan Turner, Jack McHutchison, Rowan Jones Sea Lake-Nandaly Tigers B: Brodie Adcock, Luke Martin, Jai Wright Hb: Jack Poulton, Kane Donnan, Charlie Cox C: Brody Weir, Austin Mertz, Tyson Mckenzie Hf: Matt Elliott, Cooper Roberts, Thomas Cox F: John Summerhayes, Billy Mcinnes, Justin Ellis Foll: Ryan O'Sullivan, Trent Donnan, Bryce Delmenico Inter: Flynn McGarry, Zachary Wemyss, Gardean Ellis Charlton v Boort Charlton B: Ricky Welch, Anthony Judd, Patrick Soulsby Hb: Daniel Thiesz, Tim Hill, Aaron Walklate C: Kade Blow, Rhys Thompson, Kris Clifford Hf: Darcy McCallum, Bailey Kemp, Sean O'Connor F: Nick Thompson, Riely Thiesz, Benjamin Roberts Foll: Cobi Fitzpatrick, Thomas Finlay, Patrick Sait Inter: Fergus Bourke, Charles Patullo, Bailey Dixon Boort B: Cam Barr, Alex Davis, Jack Kerr Hb: Matthew Chisari, Keiren Wilson, Tom Potter C: James Wilson, Samuel Green, Jarrod Starr Hf: Keanu Padula, Brodie Leonard-Shannon, Cody Gunn F: Ben Knight, Jack Smith, Frasier Holland Foll: Nathan Twigg, Darcy Hawker, Levi Moss Inter: Nathan Murphy, Tom Hawker, Chris Hatcher Birchip-Watchem v Donald Birchip-Watchem Not suppled. Donald From: Michael Foster, Ryan Hards, Jordan Bath, Daniel Venditti, Brody Haddow, Ross Young, Rian McGough, Daniel Pearce, Cody Brooks, Dyson Bell-Warren, Darcy Harrison, James Wall, Jordan Bates-gilby, Shane Neaves, Scott Wood, Blake Grant, Tom Letts, Logan Geddes, Josh Potter, Tom George, William Burke. Wedderburn v St Arnaud Wedderburn From: Ben DeAraugo, Mitchell Mcewen, Jayden Jones, Tom Campbell, Danny Benaim, Jordan Rosengren, Hamish Winter-Irving, Adam Postle, Jaran McKay, Jacob Hernan, Samuel Lockhart, Luke Holt, Corey Lowry, Darcy Jackson, Matthew Lockhart, Jesse Douglas, Isaac Holt, Jackson Guan, Louis Holt, Tyson Webster, Damon Boag. St Arnaud From: Daniel Gifford, Jacob Tillig, Mace Bibby, Ben Batters, Mitch Egan, Torin Petrie, Kurtis Torney, Harley Durward, Thomas Bertalli, William Bertalli, William Jackson, Thomas Douglas, Jake Hicks, Bailey Durward, Dillon Baldock, Joshua Hicks, Matthew Goode, Jarryd Kell, Mitch Birthisel, Jake Male, Jonty Arbuckle. North Bendigo v Bendigo Thunder North Bendigo Not supplied. Bendigo Thunder From: Jessica Kennedy, Phoebe Cuttriss, Shae-Lee Murphy-Burke, Shasta Martion, Jessica Gould, Pip Lloyd, Jacqui Graham, Hollie Maher, Georgia Gordon, Sophie Sarre, Britney Mueck, Shelby Faulkner, Abigail Adams, Hannah Perry, Megan Williamson, Abbey Barber, Eve Bishton, Ruby Kelly, Imogen Kendal, Johanna Ezard, Jac Louttit, Karleigh Whyte, Karla Donovan, Kylie Wilson, Sharni Barker. Kerang v Castlemaine Kerang From: Sarah Ride, Casy Unger, Kayla Ash, Zalie Ash, Pearl Dunn, Jedda Birch, Rebecca Zerbe, K. Hogan, Toni Kelly, Kendall Ash, Jessica Searle, Stephanie Brennan. Castlemaine From: Ella Cochrane, Meg Ginnivan, Lily McNair, Emily Cooper, Taylah Sartori, Britney Oliver, Michelle Barkla, Meg Tong, Victoria Christie, Emma Pedretti, Bridie Semmens, Shelby Knoll, Katie Petrusma, Lily McMahon. Strathfieldsaye v Kyneton Strathfieldsaye Not supplied. Kyneton Not supplied. 