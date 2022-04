SELECTION NIGHT - weekend football teams: BFNL, HDFNL, LVFNL, NCFL, CVFLW

sport, local-sport, weekend, football, teams, selection, night, bfl, hdfl, lvlf

Bendigo Advertiser FootyHQ Weekend football preview, selections - BFNL, HDFNL, LVFNL BFNL: Golden Square to pay all A Grade netballers in club equality initiative 2.20pm Saturday at Kangaroo Flat. KANGAROO FLAT B: Hamish Lockhart, Jake Hywood, Darcy Kelly HB: Dane Spear, Nick Keogh, Campbell Smith C: Ryan O'Keefe, Mitch Collins, Jade Mayes HF: Liam Collins, Nick Lang, Sam Barnes F: Mitch Holt, Lachy Wilson, Tom Gillespie FOLL: Brodie Fry, Mitch Trewhella, Mitch Rovers INTER: Liam O'Keefe, Kyle Symons, Hamish O'Brien, Patrick Murphy MARYBOROUGH B: Patrick Van der pol, Kya Lanfranchi, Dylan Harberger HB: Lachie Mackie, Jake Postle, Lachlan Hull C: Coby Perry, Liam Latch, Ash Humphrey HF: Anthony Tatchell, Chris Freeman, Sam Mackie F: Jai Howell, Ty Stewart, Kyle Downs FOLL: Brady Neill, Aidan Hare, Tom Gardham INTER: Lachie Butler, Jacob Lohmann, Damon Nitschke, Nic Swan SOUTH BENDIGO B: Regan Harvey, Cameron Taggert, Lachlan Furness HB: Isaiah Miller, Zac Hare, Jesse Sheahan C: Nathan Horbury, Cooper Leon, Oscar White HF: Sam Langley, Brock Harvey, Michael Herlihy F: Will Allen, Kaiden Antonowicz, Wil McCaig FOLL: Alex Smith, Liam Byrne, Sam Maher INTER: Jack Maher, Josh Connolly, Daniel Johnstone, Jayden Sheean GOLDEN SQUARE B: Liam Duguid, Jack Merrin, Harrison Burke HB: Jon Coe, Zack Shelton, Liam Barrett C: Jake Thrum, Ryan Hartley, Brodie James HF: Liam Jacques, Tom Strauch, Ricky Monti F: Joel Brett, Braydon Vaz, Alex Jenkyn FOLL: Matt Compston, Jack Geary, Terry Reeves INTER: Jack Stewart, Jarrod Fitzpatrick, Lachlan Humphrey, Zavier Murley 2.20pm Saturday at Strathfieldsaye. STRATHFIELDSAYE B: Joe Mayes, Ben Lester, Patrick Blandford HB: Lachlan Gill, Lachlan Ratcliffe, Shannon Geary C: Hunter Lawrence, Riley Wilson, James Schischka HF: Riley Clarke, Jake Hall, Baxter Slater F: Harry Conway, Lachlan Sharp, Jordan Wilson FOLL: Tim Hosking, Jake Moorhead, Boden Alexander INTER: Jack Neylon, Jye Formosa, Callum McCarty, Fergus Payne EAGLEHAWK B: Sam Dean, Oscar Madden, Zack Bulger HB: Sam Thompson, Clayton Holmes, Brady Rowles C: Zane Carter, Noah Wheeler, Joel Mullen HF: Riley Saunders, Shaun Knott, Lewin Davis F: Jack Thompson, Darcy Richards, Fraser Verhey FOLL: Jack Lawton, Billy Evans, Dillon Williams INTER: Liam Marciano, Kobe Lloyd, Jacob O'Brien, Ben Thompson 2.20pm Saturday at Gisborne. GISBORNE B: Bailee Revell, Jack Reaper, Zach Verscovi HB: Liam Spear, Jaidyn Owen, Liam Rodgers C: Macklan Lord, Seb Bell-Bartels, Sam Graham HF: Luke Ellings, Matthew Jinkins, Nick Doolan F: Matthew Panuccio, Jack Scanlon, Ethan Foreman FOLL: Ben Eales, Brad Bernacki, Flynn Lakey INTER: Frank Schipano, Josh Kemp, Harry Thomas, Matthew Merrett SANDHURST B: Lachlan Murdoch, Jake Wilkinson, Martin Leyden HB: Cooper Smith, Liam Ireland, James Coghlan C: Jed Zimmer, Zach Pallpratt, Jake McLean HF: Noah Walsh, Sean O'Farrell, Blair Holmes F: Lachlan Zimmer, Matt Thornton, Joel Wharton FOLL: Hamish Hosking, James Mittell, Lee Coghlan INTER: Jeremy Rodi, Tanner Nally, Lachie Hood, Brodie Montague 2.20pm Saturday at Castlemaine. CASTLEMAINE B: Tom Cain, Brodie Byrne, Jackson Byrne HB: Kaleb McBride, Riley Pedretti, Brendan Josey C: Callum McConachy, Bailey Henderson, Angus Mayes HF: Declan Slingo, Sam Nettleton, Brad Keogh F: Tyson Hickey, Zac Denahy, Will Moran FOLL: James Collie, Tommy Horne, David Stephens INTER: Liam Wilkinson, John Watson, Hadley Bassett, Caleb Kuhle KYNETON B: Jake Saffstrom, - , Harrison Huntley HB: Steven Georgiou, Mason Crozier, Ben Xiriha C: James Gaff, - , Louis Phillips HF: Andrew Beckerley, Guy Dickson, Jacob Plowman F: Rhys Magin, Ryan Pretty, Louis Thompson FOLL: James Orr, Hamish Yunghanns, Ned O'Sullivan INTER: Lachlan Ford, Mitchell Johns, Stirling Keane, Lachlan Read 2.30pm Saturday at White Hills. WHITE HILLS Not supplied LBU From: Marcus Angove, Jarod Bacon, Nathan Bacon, Stanley Brentnall, Brodie Collins, Jesse Collins, Luke Collins, Coby Cox, Ben Fulford, Jacob Gardiner, Joss Howlett, Thomas Leech, Riley McIvor, Anthony McMahon, Fraser Monahan, Jeremy Mundie, Tyler Phillips, Joseph Wolfe, Samuel Wolfe, Rhys Woodland, Zac Zula 2.30pm Saturday at Elmore ELMORE From: Kyle Armstrong, Mitchell Carson, Tannar Cerrone, Sebastian De Napoli, Dylan Friedberger, Matt Gilmour, Dylan Gordon, Liam Gundry, Shaun Haffenden, Zack Holmberg, Thomas Hughes, Darcy Laffy, Samuel Lees, Sam McHale, Matthew Nettlefold, Nick Page, Nicholas Palmer, Bailey Sawyer, Che Taranto, Hayden Trewick, Jack Trewick MOUNT PLEASANT From: Adam Baird, Travis Baird, Jack Craig, Chris Down, Zac Featherby, Sam Greene, Bryce Hinneberg, Zane Keighran, Billy Mahony, Reardon McIvor, Riley McNamara, Cameron Moore, Zebb Murrell, Caelan Smith, Jacob Smith, Jack Teasdale, Jesse Tuohey, Dean Tydell, Ben Weightman, Fletcher White, Daniel Whiting, Michael Whiting 2.30pm Saturday at Colbinabbin COLBINABBIN From: Hugh Barlow, Jackson Barnett, Benjamin Barton, James Brain, Jed Brain, Seamus Bromley, Darcy Brown, Todd Clarke, Laine Fitzgerald, Logan Fitzgerald, Thomas Hill, William Lowe, Hugh McMurtrie, Jimmy McMurtrie, David Price, Matthew Riordan, Sam Ryan, Joel Sacco, Clint Shields, Hadleigh Sirett, Stephen Tuohey, Alex Van Ruiswyk NORTH BENDIGO Not supplied 2.30pm Saturday at Heathcote HEATHCOTE From: Ryan Bailey, Nathan Bake, Liam Birch, Rhys Bolton, Jack Brooks, Victor Butler, Jordan Cavallaro, Kai Cavallaro, Jackson Conforti, William Direen, Connor Hamilton, Brent Jane, Jackson Jones, Jonty Kelly, Brayden Klemke, Joe Langford, Will Long, Caleb Luscombe, Matt Mikic, Braden Padmore, Jack Paisley, Billy Price HUNTLY From: Connor Aldous, Mitch Billings, Flynn Campbell, Mitchell Christensen, Jayden Cordy, Jaydon Cowling, Orion Downing, Tori Ferguson, Stacy Fiske, Kyle Forster, Nathan Grace, Luke Gray, Matthew Jeffries, Steve Kairn, Jake Maher, Jay McDonald, Travis Mercadante, Brandon Dimech, Tyler Miles, Samuel Keneally, Harrison Campbell, George Chamouras 2.15pm Saturday at Newbridge. NEWBRIDGE From: Jordan Anderson, Patrick Andrews, Caleb Argus, Jack Clark, Joel Coutts, Christopher Dixon, Logan Dixon, Brandon Etherington, Austin Fithall, Jordan Formosa, Cameron Grant, Mitch Hocking, Dylan Lloyd, Ashley Mayo, Hugh McGillivray, Tyler McLeod, Liam Nihill, James Oliver, Caleb Sanders, Corey Van Aken, Harry Whittle, Thomas Wilson MITIAMO Not supplied 2.15pm Saturday at Serpentine. BL-SERPENTINE From: James Bailey, Charlie Gadsden, Harrison Gadsden, Andrew Gladman, Steve Gladman, Jeremy Hancock, Bailey Harrison, Justin Laird, Anthony Lewin, Rhonen Maher, Lachlan Murley, Kalem Paxton, Jean-Miguel Podosky, Ryan Prendergast, Patrick Russell, Zachary Stone, Joe Stuart, Jacob Szitovszky, Josh Walsh, Brenden Younghusband CALIVIL UNITED Not supplied 2.15pm Saturday at Marong. MARONG From: Josh Cooper, Jacob Ede, Trent Fisher, Corbin Fleming, Jimmy Gadsden, Ben Gregg, Corey Gregg, Brandyn Grenfell, Patrick Gretgrix, Justin Hynes, David Johnstone, Lachlan Lee, Kyle Manley, Jack McCaig, Adrian Pappin, Kain Robins, Ryley Taylor, Sam Taylor, Carl Thiesz, Nathan Walsh, Adam Ward, Matthew Willox BRIDGEWATER From: Matthew Bourke, Michael Brooks, Andrew Collins, Sam Dewar, Harry Donegan, Jacob Ellings, Tynan Hywood, Joshua Martyn, Harry McKinley, James Naughton, Nicholas Naughton, Lloyd Needs, Jack Ozanne, Emile Pavlich, Alexander Pollock, Callum Prest, Cameron Ross, Jake Rusbridge, Harry Symons, Jack Symons, Jackson Wild, Darcy Wood 2.15pm Saturday at Inglewood. INGLEWOOD B: Thomas Alexander, Cody Stobaus, James Woods HB: Nathan Angelino, Luke Matheson, Conor Morone C: Campbell Love, Bregon Cotchett, Tarran Kilcullen HF: Jasper McClelland, Traiton Kendal, Taj Rodwell F: Cody Wright, Reuben Johnson, Charlie Ingham FOLL: Thomas Kennedy, Alex Lowe, Charlie McGaw INTER: Jack Nevins, Aaron Lister, Gabe Nevins, Kyle Simpson MAIDEN GULLY YCW B: Hunter McDonald, Steve Turner, Jonathon Carroll HB: Cooper Hale, Ryan Strauch, Kallum Schepers C: Nathan Murley, Grayson Brown, Lachie Sobina HF: Joel Dwyer, Jayden Magnusson, Ed Crisp F: Wayne Mitrovic, - , Jack Gallaher FOLL: Chris Howgate, Jessi Lampu, Hamish Rookes INTER: - 2.30pm Saturday at Wedderburn. WEDDERBURN B: Sam Lockhart, Adam Postle, Tyson Webster HB: Jayden Jones, Hamish Winter-Irving, Jackson Guan C: Mackenzie Smith, Jordan Rosengren, Corey Lowry HF: Luke Holt, Tom Campbell, Danny Benaim F: Isaac Holt, Ben DeAraugo, Louis Holt FOLL: Jordan Hargreaves, Mitch McEwen, Jaran McKay INTER: Jacob Hernan, Jesse Douglas, Robert Whyman WYCHEPROOF-NARRAPORT B: Justin Bateson, Damien Horbury, Gedd Homelhoff HB: Kaleb Kennedy, Lachlan Longmire, Matthew Beckmans C: Joe Kenny, Daniel Allen, Cody Green HF: Joel Turner, Dylan Turner, Boe Bish F: Fraser Millar, - , Lachlan Van Schaik FOLL: Harry Moore, Conner Burge, Alex Hogan INTER: Rowan Jones, Thomas Trewin, Dane McLennan 2.30pm Saturday at Sea Lake. SEA LAKE NANDALY B: Cooper Roberts, Luke Martin, Brodie Adcock HB: Jack Poulton, Kane Donnan, Charlie Cox C: Brody Weir, Matt Elliott, Tyson McKenzie HF: Flynn McGarry, Austin Mertz, Zach Wemyss F: John Summerhayes, Billy McInnes, Justin Ellis FOLL: Ryan O'Sullivan, Trent Donnan, Bryce Delmenico INTER: Thomas Cox, Gardean Ellis, Jai Wright CHARLTON B: Cameron White, Cobi Fitzpatrick, Dan Whykes HB: Ricky Welch, Tim Hill, Daniel Thiesz C: Charles Patullo, Rhys Thompson, Mason Heenan HF: Kris Clifford, Bailey Kemp, Jackson Zagame F: Sean O'Connor, Riely Thiesz, Lachlan Holmes-Brown FOLL: Fergus Bourke, Thomas Finlay, Patrick Sait INTER: Anthony Judd, Aaron Walklate, Ben Roberts 2.30pm Saturday at Boort. BOORT From: Cam Barr, Matthew Chisari, Alex Davis, Samuel Green, Cody Gunn, Chris Hatcher, Darcy Hawker, Tom Hawker, Frasier Holland, Jack Kerr, Ben Knight, Elias Lanyon, Brodie Leonard-Shannon, Levi Moss, Nathan Murphy, Keanu Padula, Jack Smith, Jarrod Starr, Nathan Twigg, James Wilson, Keiren Wilson BIRCHIP-WATCHEM Not supplied 2.30pm Saturday at St Arnaud. ST ARNAUD B: Torin Petrie, Thomas Bertalli, Matthew Goode HB: Daniel Gifford, Harley Durward, Bailey Durward C: Jacob Tillig, Thomas Douglas, Mace Bibby HF: Kurtis Torney, Dillon Baldock, Mitch Birthisel F: Jake Hicks, Josh Hicks, William Jackson FOLL: William Bertalli, Angus Grant, Mitch Egan INTER: Ben Batters, Jarryd Kell, Jonty Arbuckle DONALD B: Daniel Pearce, Scott Wood, Tom Letts HB: Eddie Landwehr, James Wall, Dyson Bell-Warren C: Rian McGough, Ross Young, Tom George HF: Will Burke, Josh Potter, Jordan Bath F: Ryan Bath, Jordan Bates-Gilby, Blake Grant FOLL: Shane Neaves, Daniel Venditti, Brody Haddow INTER: Cody Brooks, Cooper Anderson, Logan Geddes 5.15pm Saturday at Castlemaine. CASTLEMAINE B: Britney Oliver, Michelle Barkla, Lily McMahon HB: Taylah Sartori, Jessica Ross, Elise Tolley C: Kylie Thompson, Meg Tong, Bridie Semmens HF: Olivia Holbert, Ella Cochrane, Lily McNair F: Mya Meemusor, Shelby Knoll FOLL: Emma Pedretti, Meg Ginnivan, Emily Cooper INTER: Jemma Finning KYNETON B: Jane Rolls, Marnie Love, Lucille Mitchell HB: Belinda Hateley, Taylah Moore, Shannon White C: Nikita Jamson, Peta T, Ursula van Dyk HF: Emma Williams, Caitlin Nash, Shannon Prendergast F: Madeline Stott, Jennifer Schellekens, Terri Overstead FOLL: Rachel Williams, Heidi Erasmus, Elizabeth Whittem INTER: Jacynta Cochrane, Laura Dall'Est 2.30pm Sunday at North Bendigo. NORTH BENDIGO Not supplied GOLDEN SQUARE From: Brianna Boldiston, Amanda Carrod, Emily Collins, Jessica Cox, Gemma Free, Carly Geary, Keely Hare, Emma Heaney, Bree Heiden, Michelle McCready, Brea Ross, Jayda Smith, Letisha Stewart, Natasha Tile, Jorja Vandenberg, Mia Ward, Monique Williams, Andrea Wilson 2.30pm Sunday at Kerang. KERANG Not supplied BENDIGO THUNDER From: Abbey Barber, Sharni Barker, Eve Bishton, Phoebe Cuttriss, Karla Donovan, Johanna Ezard, Shelby Faulkner, Jacqui Graham, Katelyn Hazlett, Ruby Kelly, Imogen Kendal, Jessica Kennedy, Pip Lloyd, Jac Louttit, Hollie Maher, Shasta Martion, Britney Mueck, Shae-Lee Murphy-Burke, Hannah Perry, Sophie Sarre, Karleigh Whyte, Megan Williamson, Kylie Wilson 2.30pm Sunday at Strathfieldsaye. STRATHFIELDSAYE Not supplied EAGLEHAWK From: Ellie Bailey, Jasmine Burzacott, Courtney Coffey, Kayla Cox, Lucy Dawe, Lily den Houting, Charlotte Edlin, Grace Edlin, Emily Field, Chloe Green, Samantha Heron, Hannah Kenny, Kelly Mensforth, Molly Metcalf, Grace Murley, Olivia Murley, Shanae Sawyer, Kirstin Shaw, Courtney Smith, Alex Summerfield, Crystal West, Ebony Whiley Our journalists work hard to provide local, up-to-date news to the community. This is how you can access our trusted content:

/images/transform/v1/crop/frm/G3M3FqVFYHjdnjXX9zgHHX/b3f3460d-bdc7-4bf8-9806-bf5b8ac01b01.jpg/r105_0_1728_917_w1200_h678_fmax.jpg