BENDIGO ADDY FOOTY HQ SENIORS: Sandhurst 20.11 (131) Kangaroo Flat 8.11 (59) GOALS - Sandhurst: C. Maxted 6, M. Thornton 5, J. McLean, A. Wharton 2, L. Coghlan, B. Montague, S. O'Farrell, C. Smith, N. Walsh. Kangaroo Flat: S. Barnes 3, K. Symons, L. Wilson 2, J. Mayes. BEST - Sandhurst: Cobi Maxted, Noah Walsh, Hamish Hosking, Tanner Nally, Alex Wharton, Cooper Smith. Kangaroo Flat: Liam Collins, Hamish O'Brien, Lachy Wilson, Nicholas Lang, Jade Mayes, Sam Barnes. Golden Square 13.16 (94) Eaglehawk 6.11 (47) GOALS - Golden Square: J. Brett 3, L. Barrett, J. Burke, T. Strauch 2, M. Compston, R. Hartley, A. Jenkyn, J. Thrum. Eaglehawk: L. Marciano, C. Roberts 2, B. Thompson, S. Thompson. BEST - Golden Square: Ryan Hartley, Jake Thrum, Jack Geary, Liam Barrett, Liam Duguid, Tom Strauch. Eaglehawk: Dylan Hanley, Oscar Madden, Brady Rowles, Lewin Davis, Billy Evans, Noah Wheeler. Strathfieldsaye 18.12 (120) Castlemaine 2.7 (19) GOALS - Strathfieldsaye: L. Sharp 8, R. Wilson 2, C. Ernst, K. Geary, L. Gill, J. Hall, B. Lester, M. Parsons, J. Schischka, B. Slater. Castlemaine: L. Wilkinson, B. Keogh. BEST - Strathfieldsaye: Jake Moorhead, Kallen Geary, Thomas Bennett, Riley Clarke, Jye Formosa, Lachlan Sharp. Castlemaine: Tommy Horne, Bailey Henderson, Jackson Hood, Liam Wilkinson, William Moran, Samuel Nettleton. Gisborne 24.14 (158) Maryborough 2.5 (17) GOALS - Gisborne: J. Kemp 7, J. Scanlon 5, S. Bell-Bartels, B. Bernacki, L. Ellings, E. Foreman 2, J. Fox, F. Lakey, M. Panuccio, H. Thomas. Maryborough: C. Freeman, P. Van der pol. BEST - Gisborne: Josh Kemp, Sam Graham, Matthew Panuccio, Flynn Lakey, Macklan Lord, Matthew Merrett. Castlemaine: Thomas Gardam, Ty Stewart, Kya Lanfranchi, Jayden Hooper, Lucas Hurse, Nic Swan. South Bendigo 13.12 (90) Kyneton 13.9 (87) GOALS - South Bendigo: B. Harvey, A. Smith 3, T. Brereton, L. Byrne, M. Herlihy, W. Keck, C. Leon, W. McCaig, O. White. Kyneton: R. Magin 5, R. Pretty 4, C. Wallace 2, J. Gaff, J. Orr. BEST - South Bendigo: Liam Byrne, Oscar White, Isaiah Miller, Thomas Brereton, Michael Herlihy, Alexander Smith. Kyneton: Dean Bartrop, Frazer Driscoll, Andrew Beckerley, Hamish Yunghanns, Rhys Magin, Louis Thompson. RESERVES: Sandhurst 13.9 (87) d Kangaroo Flat 2.7 (19). Eaglehawk 1.3 (9) lt Golden Square 16.15 (111). Castlemaine 0.0 (0) lt Strathfieldsaye 29.23 (197). Maryborough 0.0 (0) lt Gisborne 30.18 (198). Kyneton 10.5 (65) d South Bendigo 7.7 (49). UNDER-18s: Sandhurst 13.16 (94) d Kangaroo Flat 8.1 (49). Eaglehawk 0.3 (3) lt Golden Square 17.16 (118). Castlemaine 8.1 (49) lt Strathfieldsaye 10.17 (77). Maryborough 6.6 (42) lt Gisborne 9.12 (66). Kyneton 1.5 (11) lt South Bendigo 5.10 (40). SENIORS: Colbinabbin 17.10 (112) White Hills 7.5 (47) GOALS: Colbinabbin: L. Fitzgerald 5, James Brain 5, Jed Brain 2, W. Lowe 2, S. Tuohey 1, H. Sirett 1, L. Moore 1. White Hills: P. Eefting 2, J. Dickens 1, M. Dole 1, D. Wright 1, B. Fallon 1, J. Fallon 1. BEST: Colbinabbin: Laine Fitzgerald, James Brain, Hadleigh Sirett, Jed Brain, William Lowe, Benjamin Barton. White Hills: David Wright, Ben Bacon, Jack Fallon, Brady Childs, Rhys Irwin, Reilley Porter. Lockington Bamawm United 11.12 (78) Huntly 4.9 (33) GOALS: Lockington Bamawm United: T. Phillips 4, J. Howlett 2, A. McMahon 2, R. Woodland 1, J. Bacon 1, J. Gardiner 1. Huntly: L. Gray 3, J. Matthews 1. BEST: Lockington Bamawm United: Marcus Angove, Joss Howlett, Charlie Hinks, Mitchell Laursen, Luke Collins, Jeremy Mundie. Huntly: Jake Maher, Mitchell Christensen, Brandon Dimech, Travis Mercadante, Jay McDonald, Mitch Billings. Mount Pleasant 21.27 (153) Leitchville-Gunbower 4.4 (28) GOALS: Mount Pleasant: B. Weightman 8, P. O'Brien 4, C. Smith 3, R. McNamara 2, D. Tydell 1, J. Teasdale 1, B. Mahony 1, M. Bennett 1. Leitchville-Gunbower: B. Hawken 2, R. Bradley 1, B. Azzopardi 1. BEST: Mount Pleasant: Ben Weightman, Billy Mahony, Jesse Tuohey, Bailey White, Riley MNnamara, Mitchell Bennett. Leitchville-Gunbower: Jobee Warde, Mitchell Candy, Nathan McLellan, Leyton Shenfield, Matthew McLellan, Rhys Bradley. RESERVES: Mount Pleasant 27.12 (174) def Leitchville-Gunbower 2.3 (15). White Hills 12.0 (72) def Colbinabbin 3.0 (18). Huntly 11.9 (75) def LBU 5.5 (35). UNDER-18s: Leitchville-Gunbower 18.15 (123) def Mount Pleasant 7.4 (46). White Hills 14.8 (92) def Colbinabbin 2.2 (14). LBU 19.9 (123) def Huntly 2.2 (14). SENIORS: Pyramid Hill 13.9 (87) Marong 11.9 (75) GOALS - Pyramid Hill: B. Dickens 5, R. Dickens 3, S. Gunther 2, E. Caburnay, B. George, B. Morison. Marong: R. Tibbett 3, B. Grenfell 2, N. Devanny, C. Fleming, K. Manley, J. McCaig, A. Pappin, M. Willox. BEST - Pyramid Hill: Ryley Dickens, Braidy Dickens, Brad Ladson, Jake Willcocks, Zac Dingwall, Nathan Catherwood. Marong: Richard Tibbett, Jimmy Gadsden, Ryley Taylor, Jack McCaig, David Johnstone, Corey Gregg. Mitiamo 8.9 (57) Calivil United 7.6 (48) GOALS - Mitiamo: J. Reynolds 2, J. Falls, L. Lougoon, D. Mowat, R. Turner, R. Wellington, J. Carracher. Calivil United: J. Greenwood 3, A. Daniels, J. Lawry, M. Maxey, B. Baker. BEST - Mitiamo: Lee Dale, Ross Turner, Kyle Patten, Daniel Mowat, Ryan Wellington, Jackson Falls. Calivil United: Jack Daley, Jacob Greenwood, Ben Baker, Corey Pearse, Evan Ritchie, Blair Richards. Bridgewater 12.15 (87) BL-Serpentine 8.11 (59) GOALS - Bridgewater: J. Martyn 4, A. Collins 3, T. Estrada, L. Needs 2, E. Pavlich. BL-Serpentine: H. Gadsden, J. Laird 2, A. Gladman, R. Maher, J. Podosky, only names supplied. BEST - Bridgewater: Darren Clutton, James Naughton, Tyler Estrada, Jack Symons, Callum Prest, Andrew Collins. BL-Serpentine: Josh Walsh, Charlie Gadsden, Justin Laird, Harrison Gadsden, Kalem Paxton, Zachary Stone. Inglewood 11.13 (79) Newbridge 8.6 (54) GOALS - Inglewood: M. Rowe 3, T. Kendal, A. Lowe 2, B. Cotchett, C. McGaw, C. Wright, R. Johnson. Newbridge: C. Dixon 4, H. Whittle 2, J. Clark, B. Wilson. BEST - Inglewood: Campbell Love, Alex Lowe, Charlie Ingham, Luke Matheson, Thomas Alexander, Cody Wright. Newbridge: Jack Clark, Caleb Sanders, Christopher Dixon, Liam Nihill, Mitch Hocking, Corey Van Aken. RESERVES: Marong 15.14 (104) d Pyramid Hill 7.3 (45). Calivil United 14.17 (101) d Mitiamo 2.1 (13). BL-Serpentine 2.3 (15) lt Bridgewater 13.14 (92). Newbridge 9.11 (65) d Inglewood 3.10 (28). UNDER-18s Marong 8.9 (57) lt Bridgewater 10.10 (70). East Loddon 9.17 (71) lt Inglewood 5.6 (36). SENIORS: Donald 25.19 (169) Charlton 3.2 (20) GOALS: Donald: L. Burke 7, J. Potter 5, B. Grant 4, B. Haddow 2, R. Hards 2, R. Barrack 1, J. Bates-Gilby 1, C. Brooks 1, W. Burke 1, S. Griffiths 1. Charlton: R. Thiesz 2, B. Kemp 1. BEST: Donald: Ryley Barrack, Leigh Burke, Ryan Hards, Michael Foster, Blake Grant, Will Burke. Charlton: Thomas Finlay, Anthony Judd, Aaron Walklate, Tim Hill, Jackson Zagame, Bailey Dixon. Birchip-Watchem 24.15 (159) St Arnaud 4.7 (31) GOALS: Birchip-Watchem: W. Sheahan 9, D. Castellano 5, D. Adkins 3, J. Christie 2, L. Foott 1, E. Jaeschke 1, S. Pye 1, D. Ratcliffe 1, M. RIppon 1. St Arnaud: J. Hicks 2, W. Jackson 1, H. McNally 1. BEST: Birchip-Watchem: William Sheahan, Lochy Sirett, Marshall Rippon, Samuel Simmons, Daniel Castellano, Stefan Pye. St Arnaud: Mitch Egan, William Bertalli, Kurtis Torney, Jake Hicks, Heath McNally, Ben Batters. Sea Lake Nandaly 14.13 (97) Wedderburn 6.7 (43) GOALS: Sea Lake Nandaly: B. McInnes 6, J. Ellis 3, A. Mertz 3, C. Cox 1, T. McKenzie 1. Wedderburn: D. Benaim 2, T. Campbell 2, B. DeAraugo 1, J. Rosengren 1. BEST: Sea Lake Nandaly: Austin Mertz, Brodie Adcock, Ryan Osullivan, Trent Donnan, Bryce Delmenico, Charlie Cox. Wedderburn: Corey Lowry, Darcy Jackson, Samuel Lockhart, Jayden Jones, Jordan Rosengren, Hamish Winter-Irving. Wycheproof-Narraport 9.7 (61) Boort 5.5 (35) GOALS: Wycheproof-Narraport: C. Green 5, J. Coatsworth 1, S. Faure 1, G. Hommelhoff 1, D. Horbury 1. Boort: B. Leonard-Shannon 3, P. Bogers 1, C. Hatcher 1. BEST: Wycheproof-Narraport: Justin Bateson, Gedd Hommelhoff, Jack McHutchison, Dane McLennan, Ryan Duncan, Lachlan Van Schaik. Boort: Alex Davis, Tom Potter, Jesse Muscatello, Samuel Green, Keiren Wilson, Jack Smith. RESERVES: Donald 19.16 (130) def Charlton 2.1 (13). Birchip-Watchem 22.18 (150) def St Arnaud 1.1 (7). Sea Lake Nandaly 13.17 (95) def Wedderburn 5.1 (31). Boort 17.8 (110) def Wycheproof-Narraport 3.7 (25). UNDER-17s: Charlton 9.8 (62) def Donald 3.4 (22). Birchip-Watchem 11.12 (78) def St Arnaud 6.7 (43). Boort 16.18 (114) def Wycheproof-Narraport 0.0 (0). UNDER-14s: Donald 9.8 (62) def Charlton 2.0 (12). Sea Lake Nandaly 9.11 (65) def Wedderburn 0.1 (1). St Arnaud 11.6 (72) def Birchip-Watchem 2.0 (12). Boort 9.9 (63) def Wycheproof-Narraport 0.0 (0). A GRADE: Sandhurst 52 def Kangaroo Flat 51, Eaglehawk 60 def Golden Square 33, Castlemaine 50 def Strathfieldsaye 46, Maryborough 36 lt Gisborne 54, Kyneton 52 dr South Bendigo 52. A RESERVE: Sandhurst 30 lt Kangaroo Flat 60, Eaglehawk 42 def Golden Square 34, Castlemaine 54 def Strathfieldsaye 41, Kyneton 22 lt South Bendigo 45. B GRADE: Sandhurst 59 def Kangaroo Flat 41, Eaglehawk 51 def Golden Square 49, Castlemaine 29 lt Strathfieldsaye 56, Maryborough 33 lt Gisborne 61, Kyneton 20 lt South Bendigo 43. B RESERVE: Sandhurst 46 lt Kangaroo Flat 55, Eaglehawk 65 def Golden Square 20, Castlemaine 42 def Strathfieldsaye 34, Maryborough v Gisborne N/A, Kyneton 18 lt South Bendigo 54. 17-UNDER: Sandhurst 40 lt Kangaroo Flat 45, Eaglehawk 36 lt Golden Square 37, Castlemaine 31 def Strathfieldsaye 18, Maryborough 32 lt Gisborne 73, Kyneton 29 lt South Bendigo 35. A GRADE: White Hills 51 def Colbinabbin 30, Mount Pleasant 65 def Leitchville-Gunbower 40, Huntly 42 def LBU 39. A RESERVE:White Hills 44 def Colbinabbin 38, Mount Pleasant 55 def Leitchville-Gunbower 25, LBU 31 def Huntly 27. B GRADE: Huntly 34 def LBU 33, White Hills 39 def Colbinabbin 38, Mount Pleasant 51 def Leitchville-Gunbower 26. B RESERVE: Huntly 41 def LBU 15, Mount Pleasant 41 def Leitchville-Gunbower 34, White Hills 48 def Colbinabbin 21. UNDER-17: LBU 58 def Huntly 21, White Hills 45 def Colbinabbin 16. UNDER-15: LBU 51 def Huntly 19, Mount Pleasant 46 def Leitchville-Gunbower 23, White Hills 45 def Colbinabbin 20. UNDER-13: Leitchville-Gunbower 43 def Mount Pleasant 2, LBU 27 def Huntly 1. A GRADE: Marong 47 def Pyramid Hill 23, Calivil United 39 def Mitiamo 28, Bridgewater 59 def BL-Serpentine 36. B GRADE: Newbridge 68 def Inglewood 45, Marong 44 def Pyramid Hill 41, Calivil United 39 def Mitiamo 26, Bridgewater 55 def BL-Serpentine 28. C GRADE: Newbridge 46 def Inglewood 34, Marong 42 def Pyramid Hill 35, Calivil United 38 def Mitiamo 31, Bridgewater 37 def BL-Serpentine 32. C RESERVE: Newbridge 55 def Inglewood 14, Calivil United 55 def Mitiamo 18, Marong 69 def Pyramid Hill 15, Bridgewater 52 def BL-Serpentine 34. 17-UNDER: Bridgewater 53 def BL-Serpentine 47, Calivil United 70 def Mitiamo 14. 15-UNDER: Calivil United 56 def Mitiamo 19, BL-Serpentine 31 def Bridgewater 29, Marong 60 def Pyramid Hill 18. 13-UNDER: Mitiamo 22 def Calivil United 7, Bridgewater 23 def BL-Serpentine 21. A GRADE: Charlton 45 def Donald 37, Birchip-Watchem 59 def St Arnaud 24, Wedderburn 59 def Sea Lake Nandaly 42, Boort 58 def Wycheproof-Narraport 31. B GRADE: Donald 44 def Charlton 33, Birchip-Watchem 49 def St Arnaud 18, Wedderburn 64 def Sea Lake Nandaly 25, Wycheproof-Narraport 72 def Boort 38. C GRADE: Donald 64 def Charlton 3, Birchip-Watchem 34 def St Arnaud 26, Sea Lake Nandaly 48 def Wedderburn 47, Boort 36 def Wycheproof-Narraport 28. 17-UNDER A: Donald 52 def Charlton 19, Birchip-Watchem 34 def St Arnaud 29, Boort 24 def Wycheproof-Narraport 14. 17-UNDER B: Birchip-Watchem 17 def St Arnaud 15. 14-UNDER: Donald 16 def Charlton 9, Birchip-Watchem 22 def St Arnaud 8, Wedderburn 22 def Sea Lake Nandaly 18, Wycheproof-Narraport 16 def Boort 14.

