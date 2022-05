sport, local-sport, weekend, football, teams, selection, night, bfl, hdfl, lvlf

Bendigo Advertiser FootyHQ KANGAROO FLAT v KYNETON 2.20pm Saturday at Kangaroo Flat. Kangaroo Flat Not supplied. Kyneton From: Cameron Manuel, James Orr, Rhys Magin, Andrew Beckerley, Cameron Wallace, Dean Bartrop, Mitch Comben, Ryan Pretty, Harrison Huntley, James Gaff, Hamish Yunghanns, Mason Crozier, Frazer Driscoll, Louis Phillips, Jake Safstrom, Ben Xiriha, Bailey McGee, Louis Thompson, Harrison Sheahan, Brady Muir, Angus Nolte, James Ellis SOUTH BENDIGO v CASTLEMAINE 2.20pm Saturday at QEO. South Bendigo B: B. Torpey, D. Johnstone, Z. Hare HB: A. van Heumen, N. Horbury, I. Miller C: C. Leon, O. White, L. Furness HF: S. Langley, M. Herlihy, A. Smith F: B. Harvey, W. Keck, K. Antonowicz R: W. Allen, T. Brereton, L. Byrne Int: W. McCaig, B. Hall, C. Taggert, J. Connolly Castlemaine B: A. Mayes, D. Stephens, B. Byrne HB: J. Hood, K. Mcbride, R. Pedretti C: C. McConachy, T. Cain, T. Hickey HF: W. Moran, B. Henderson, B. Keogh F: J. Chester, D. Hickey, Z. Denahy R: S. Nettleton, T. Horne, D. Slingo Int: J.Collie, D.Slingo, H.Bassett, N.Woodman, J.Byrne STRATHFIELDSAYE v GISBORNE 2.20pm Saturday at Strathfieldsaye. Strathfieldsaye B: J. Neylon, P. Blandford, B. Lester HB: L. Ratcliffe, T. Bennett, D. Clohesy C: B. Slater, R. Wilson, K. Geary HF: C. Ernst, J. Schischka, J. Formosa F: S. Geary, L. Sharp, J. Hall R: T. Hosking, L. Gill, J. Moorhead Int: C. Sheahan, B. Stevens, J. Mayes, S. Murphy, M. Wakefield, M. Hallinan Gisborne B: S. Graham, J. Reaper, L. Rodgers HB: L. Spear, F. Schipano, J. Owen C: M. Lord, S. Bell-Bartels, N. Doolan HF: M. Merrett, J. Scanlon, E. Foreman F: M. Panuccio, H. Thomas, J. Kemp R: B. Blake, B. Bernacki, F. Lakey Int: L. Ellings, S. Walsh, J. Normington, B. Eales GOLDEN SQUARE v SANDHURST 2.20pm Saturday at Golden Square. Golden Square From: Drew Barrett, Tom Strauch, Jon Coe, Ricky Monti, Liam Jacques, Jack Geary, Dylan Hird, Joel Brett, Jayden Burke, Liam Barrett, Hamish Morcom, Harrison Burke, Jack Merrin, Ryan Hartley, Terence Reeves, Braydon Vaz, Jarrod Fitzpatrick, Jake Thrum, Matthew Compston, Zack Shelton, Jack Stewart, Liam Duguid Sandhurst From: Lee Coghlan, Isaac Ruff, Tanner Nally, Liam Ireland, Cobi Maxted, Harrison Free, Brodie Montague, James Mittell, Sean O'Farrell, Lachie Hood, Lachlan Zimmer, Alex Wharton, Martin Leyden, James Coghlan, Hamish Hosking, Jake Wilkinson, Matt Thornton, Joel Wharton, Billy Robertson, Matthew Wilkinson, Lachlan Murdoch, Noah Walsh, Isaac Carracher. MARYBOROUGH v EAGLEHAWK 2.20pm Saturday at Maryborough. Maryborough B: L. Hull, L. Butler, A. Tatchell HB: L. Mackie, P. Chard, T. Gardam C: J. Lohmann, C. Freeman, C. Perry HF: B. Neill, A. Humphrey, D. Lewis F: J. Hooper, D. Harberger, P. Van der pol R: T. Stewart, A. Hare, L. Latch Int: N. Swan, T. Lewis, M. Mcclure, L. Murphy, K. Lanfranchi Eaglehawk B: D. Hanley, C. Roberts, K. Lloyd HB: B. Rowles, O. Madden, F. Verhey C: C. Langford, B. Thompson, J. Mullen HF: L. Davis, L. Marciano, S. Knott F: Z. Bulger, S. Dean, S. Thompson R: J. Lawton, B. Evans, N. Wheeler Int: J. O'Brien, J. Thompson, D. Williams, I. O'Sullivan STRATHFIELDSAYE v GISBORNE Strathfieldsaye B: S. Murphy, M. Coleman, L. Keuken HB: J. Finch, D. Hogan, J. Blood C: B. Hore, M. Wakefield, D. Mulquiny HF: R. Zera, C. Owins F: B. Deacon, C. Strawbridge, E. Dorrington R: L. Monti, J. Reinheimer, J.W ilson Int: L. Kinniburgh, R. Morrissey, C. Johnson, B. Rogers Gisborne B: L. Thiner, H. Manders, R. Nicol HB: Z. Vescovi, A. BRANCATISANO, J. McDonald C: N. Young, C. Flynn, M. McDonald HF: M. Jinkins, H. Simpson, M. Steinbach F: J. Fraser, H. Doricic, J. Murphy R: B. Nalder, L. Shore, T. Fraser Int: S. Mackay, L. Weber, E. Bretherton, M. Cassidy MARYBOROUGH v EAGLEHAWK Maryborough B: M. Berry, J. Day-Muncey, B. Lenon HB: J. Broad, M. Byrne, J. Shay C: M. Morse, B. Rayson, B. Holland HF: J. Schober, R. Hicks, T. Neale F: J. Swan, G. House, B. Niven R: C. Mcleish, M. Potter, K. Coatsworth Int: T. Hoban, K. Downs, I. Dos Reis, B. Solomano, B. Forti Eaglehawk Not supplied GOLDEN SQUARE v SANDHURST Golden Square From: Will Thrum, Paul Symons, Callum Draper, Sebastian Pellegrino, Jack Sampson, Lachlan Humphrey, Tanner Rayner, Christopher Cox, Daniel Baldwin, Zachary Holmes, Kane Shelton, Alex Jenkyn, Sheldon Burke, Nick Simpson, Zachary Morrison, Jack Hickman, Jack Threlfall, William Lee, Dean Norris, Zavier Murley, Dale Lowry Sandhurst From: Angus Dickson, Thomas Hawke, Jasper Stewart, John Spiller, Conor O'Farrell, Charlie Robinson, Jordan Quirk, Layton Ross, Joseph Fiske-Kealy, Murdoch Mulqueen, Tom Calvert, Isaac Carracher, Patrick O'Farrell, Jonty Rosenow, Zac Sims, Connor Sexton, Luke Crawford, Jameson Barber, Campbell Rowland, Tom Oussa, Darcy Mills, Jack Keating SOUTH BENDIGO V CASTLEMAINE South Bendigo From: Jayden Sheean, Jesse Sheahan, Samuel Maher, Jack Maher, Taylor Bakes, Declan Osborne, Ryan Mangan, Aaron Leahy, Jamie Garner, James Mannix, Liam Shiell, Dujon Fuzzard, Will Purcell, Martyn Nadort, Joshua Stokes, Lachlan Walker, Myles Livingston, Lachlan Petri, Jack Nalder, Joshua Lea, Thomas Piazza, Matthew Long Castlemaine From: Kaine Fleeton, Dan Park, Ashton Frankling, Hadley Bassett, Kohen Williams, Aidan Goddard, Jordan Cochrane, Jay Hardman, Brodie Hogan, Oliver Daldy, Ethan Maltby, Campbell McLennan, Ben Moran, Luke Pritchard, Austin Peace KANGAROO FLAT v KYNETON Kangaroo Flat B: D. Stagg, T. Hartney, S. Mitchell HB: B. Newman, T. Collins, H. McSwain C: D. Dempster, B. Savy, C. McMillan HF: I. Lowndes, L. Murphy, Z. Sambrooks F: A. Kent, L. Balcke, J. Hull R: L. Mott, D. Barber, J. Fry Int: W. Honig, M. Mitchell Kyneton B: L. Crean-Kyriazis, H. Ingleton, Z. Ryan HB: E. Turner, O. Power, D. Yarwood C: M. Johns, M. Hanna, T. Agnew HF: J. Plowman, J. Smiley, A. Neylon F: L. Read, C. Fisher, R. Dubens R: S. Keane, B. Smith, D. Harris Int: T. Smithurst, N. Tunzi, T. Boyer, B. Sliwczynski, Z. Girvan, N. Webster, N. Fisher GOLDEN SQUARE v SANDHURST Golden Square From: Zac Wescott, Xavier Carter, Baxter Gurd, Thomas Dillon, Ned Jenkyn, Liam Thomas, Bailey Morton, Zackery Tickell, Harrison Kelly, Macey Eaton, Nick Sherriff, William Stewart, Blake Monti, Bailey Cain, Bailey Rackstraw, Hugh Freckleton, Flynn McConville, William Hamilton, Chas Pickering, Noah Warfe, Tommi Turner, Aidan Corr, Billy Meade, Rhys Lourie, Darcy Edmiston Sandhurst From: Mason Hartland, Jacob Nihill, Joshua Gillies, Wilson Butler, Luke Salvador, Alex Carr, Thomas Farrelly, Declan Delaney, Louis Banfield, Edward McCarthy, Thaine Bake, Toby Harrison, Albert Whiteley, Timothy Long, Seb Collins, Archer Patterson, Nash Dignan, Oliver Morris, Sebastian Morris, Dayten Uerata, Ryan Domaille, Archer Day-Wicks, Harvey Sims SOUTH BENDIGO v CASTLEMAINE South Bendigo From: Lincon Hocking, Jakob Toman, Tyler Wastell, James Pringle, Fraser Mckinstry, Zavier Holmes, Darcy Langdon, Alistair Howard, Liam Jones, Oliver Macartney, Kadel Waters, Austin Long, Riley Tawton, Gus Nankervis, Judd Ipsen, Manny Boboya, Reece Mitchell, Bradyn Ferguson, Robert Hodges, Zaydyn Lockwood, Peter Bolton, Evangelos Santas, Joshua Evans, Ben Leech Castlemaine Not supplied STRATHFIELDSAYE v GISBORNE Strathfieldsaye B: E. Cole, T. Parkinson, L. Rodda HB: B. Mcgregor, R. Fox, R. Mulquiny C: Z. Pearce, J. Stephens, C. Leed HF: D. Lowther, H. Teasdale F: S. Siu, C. Morrison, T. Lowther R: D. Bell, C. James, C. Tangey Int: B. Elkington, O. Mayman, B. Carr, H. Poke, R. Slevin Gisborne B: M. Barake, S. Simpson, B. Burgess HB: K. Paterson, C. Bills, K. Minns C: B. Andrews, J. Fox, J. Ainsworth HF: D. Lockens, P. James, O. Schnoor F: Z. Paterson, T. Greenshields, H. Luxmoore R: L. Phelan, C. Freake, D. Young Int: J. Ryan, L. Volpi, W. Jackson, E. Williams MARYBOROUGH v EAGLEHAWK Maryborough From: Keynan Lanfranchi, John Leathan, Riley Walhouse, Phil Stacey, Liam Freeman, Jacob Merino, Zeb Potter, Riley Hamilton, Taj Bond, Luke Guelen, Cobie Read, Bailey Jacobs, Jai Howell, Tom Myers, Aidan Medlyn, Lucas Hurse, Joshua Ross, James Higgins, Daniel Hem, Alex Gavriliadis, Joshua Britten, Lachlan Bursill, Jake Hibbert, Damon Nitschke Eaglehawk From: Thomas Calverley, Tyson Parkes, Samuel Hanley, Austin Spiteri, Jordan Holland, Samuel Gorrie, Ned Gorrie, Ethan Hewett, Zac Hillier, Jakeb Hanley, Zak Myers, Jaxon Vroom, Kyran Turton, Noah Eliades, Izak O'Sullivan, Matt Noden, Zeppelin Roberts, Finley Miles, Zavier Geary LEITCHVILLE-GUNBOWER v NORTH BENDIGO 2.30pm Saturday at Leitchville. Leitchville-Gunbower B: X. Colvin, L. Shenfield, M. McLellan HB: T. Guerra, N. McLellan, L. Martini C: Z. Ellwood, S. Lewis, J. Kervin HF: R. Bradley, J. Regan, B. Hawken F: B. Cooke, A. Windridge, A. Walton R: J. Warde, B. Azzopardi, M. Candy Int: R. Bethune, H. Wright, R. Hore, T. Duncan North Bendigo B: S. Harris, R. Alford, J. Towers HB: L. Ford, A. Craig, M. Rogers C: B. Cross, L. Tardrew, N. Waterson HF: J. Francis, D. Klemm, S. Moyle F: J. Ford, M. Gray, M. Thalasinos R: R. Gow, J. Bennett, N.Newlan Int: C. Tardrew, C. Riddick, Z. Barilari WHITE HILLS v ELMORE 2.30pm Saturday at White Hills. White Hills B: B. Bacon, K. Skelton, D. Wright HB: R. Irwin, J. Fallon, J. Davies C: M. Walsh, R. Walker, B. Aitken HF: L. Bartels, G. Bowles, B .Fallon F: B. Childs, C. Kekich, M. Dole R: E. Pearce, R. Porter, P. Eefting Int: H. Richards, N. Moffat, J. Dickens, B. Nalder Elmore B: S. Haffenden, M. Nettlefold, Z. Laffy HB: L. Gundry, Z. Holmberg, H. Trewick C: R. Williams, M. Carson, M. Gilmour HF: D. Friedberger, L. Price, C. Taranto F: D. Laffy, N. Kellow, J. Trewick R: K. Armstrong, T. Cerrone, D. Gordon Int: S. McHale, N. Page, J. Haitsma HEATHCOTE v COLBINABBIN 2.30pm Saturday at Heathcote. Heathcote B: R. Bailey, B. Price, W. Direen HB: C. Price, B. Klemke, M. Mikic C: C. Hamilton, B. Padmore, R. Bolton HF: J. Langford, J. Cavallaro, J. Conforti F: L. Birch, J. Brooks, K. Cavallaro R: S. Harrison, B. Jane, J. Jones Int: J. Beedle, M. McLean, V. Butler, J. Marcroft Colbinabbin B: H. McMurtrie, J. McMurtrie, T. Hill HB: M. Riordan, D. Price, B. Barton C: W. Lowe, L. Fitzgerald, A. Van Ruiswyk HF: J. Brain, T. Holobowski, S. Tuohey F: J. Brain, L. Fitzgerald, C. Shields R: H. Sirett, L. Moore, H. Barlow Int: T. Clarke, J. Sacco, S. Bromley, J. Barlow HUNTLY v MOUNT PLEASANT 2.30pm Saturday at Huntly. Huntly B: S. Kairn, M. Hogan, K. Forster HB: J. McDonald, M. Jeffries, J. Maher C: J. Moon, T. Ferguson, J. Price HF: S. Fiske, N. Grace, M. Billings F: L. Gray, J. Cowling, O. Downing R: M. Christensen, T. Miles, J. Cordy Int: S. Keneally, D. Hawken, B. Chalmers, M. Rule Mount Pleasant B: S. Greene, C. Moore, M. Whiting HB: B. White, B. Hinneberg, F. White C: P. O'Brien, Z. Featherby, Z. Murrell HF: D. Whiting, C. Mulquiny, M. Bennett F: J. Tuohey, R. Mcnamara, B. Weightman R: C. Down, Z. Keighran, B. Mahony Int: J.Teasdale, C.Smith, C.Moore, J.Mackenzie NEWBRIDGE v MARONG 2.15pm Saturday at Newbridge. Newbridge From: Christopher Dixon, Corey Van Aken, Ashley Mayo, Jack Teasdale, Harry Whittle, Ryan Burt, Patrick Andrews, Caleb Argus, Dylan Lloyd, Logan Dixon, Brandon Etherington, Jack Murray, mackenzie Whittle, Liam Nihill, Jordan Formosa, Brad Wilson, Cameron Grant, Jack Clark, Caleb Sanders, Mitch Hocking, Tyler McLeod, Ben Burns Marong From: Lachlan Frankel, Jack McCaig, Nathan Devanny, Kyle Manley, Richard Tibbett, Adam Ward, Jimmy Gadsden, Adrian Pappin, Nathan Walsh, David Johnstone, Matthew Willox, Ryley Taylor, Brandyn Grenfell, Carl Thiesz, Ben Gregg, Corey Gregg, Corbin Fleming, Josh Cooper, Justin Hynes, Cory Jacobs, Lachlan Lee, Jacob Ede INGLEWOOD v MITIAMO 2.15pm Saturday at Inglewood. Inglewood B: T. Alexander, J. McClelland, L. Matheson HB: J. Billett, N. Angelino, C. Stobaus C: J. Woods, B. Cotchett, C. Love HF: C. Wright, T. Rodwell, C. McGaw F: K. Simpson, T. Kendal R: A. Lowe, T. Kennedy, C. Ingham Int: A. Lister, G. Nevins, M. Rowe, C. Morone Mitiamo B: K. Patten, H. McCormick, D. Mowat HB: J. Wiegard, L. Lougoon, J. Vinnicombe C: R. Turner, M. Grant, T. Rogers HF: D. Thomas, B. Baines, M. I'Anson F: R. Wellington, J. Reynolds, L. Matthews R: J. Falls, C. Nicholson, B. Perry Int: J. Carracher, N. Twigg, T. Grant, W. Draper BRIDGEWATER v CALIVIL UNITED 2.15pm Saturday at Bridgewater. Bridgewater From: Luke Harrison, Darren Clutton, Tynan Hywood, Jack Symons, Harry Symons, Matthew Bourke, Lachlan Allison, Jacob Ellings, Andrew Collins, Jack Ozanne, Jake Rusbridge, Harry McKinley, Nicholas Naughton, Sam Dewar, Joshua Martyn, James Naughton, Lloyd Needs, Callum Prest, Alexander Pollock, Emile Pavlich, Zane Hoiles, Michael Brooks Calivil United From: Ben Baker, Jack Sinclair, Blair Richards, Jordan Lea, Ollie Murphy, Lachlan Mangan, Jedd Thompson, Mitch Avard, Jake Lawry, Jack Daley, Phil Ryan, Lachlan McAllister, Michael Maxey, Corey Pearse, Lachlan Brook, Jack Burns, Mitchell Deering, Brock Rogers, Nick McPherson, Evan Ritchie, Ben Daley, Alex Daniels, Blayne Ryan-Storey, Jacob Greenwood, Walter Miller PYRAMID HILL v MAIDEN GULLY YCW 2.15pm Saturday at Pyramid Hill. Pyramid Hill B: D. Morison, W. Perryman, B. Driscoll HB: G. James, Z. Dingwall, J. Timmins C: N. Catherwood, B. Ladson, S. Gunther HF: B. Dalton, S. Relouw, B. George F: S. Mann, B. Morison, B. Dickens R: J. Willcocks, B. Micevski, R. Dickens Int: J.Hickmott, E.Caburnay, J.Woodward, A.Dye Maiden Gully YCW B: S. Turner, C. Hale, C. Walsh HB: H. McCartney, R. Strauch, E. Crisp C: R. Warfe, L. Sobina, N. Murley HF: J. Gallaher, K. Schepers, M. Dean F: W. Mitrovic, J. Worsley R: J. Dwyer, J. Lampi, C. Angove Int: H. McDonald, J. Carroll, J. Magnusson, J. Burns WYCHEPROOF-NARRAPORT v DONALD 2.30pm Saturday at Wycheproof. Wycheproof-Narraport B: J. McHutchison, R. Duncan, T. Rumbold HB: B. Bish, A. Hogan, J. Kenny C: J. Turner, C. Burge HF: T. Trewin, R. Jones, D. Horbury F: J. Coatsworth, C. Green, S. Faure R: L. Van Schaik, G. Hommelhoff, J. Bateson Int: D. Turner, H. Moore, L. Longmire Donald B: J. Bates-gilby, D. Pearce, S. Wood HB: D. Harrison, R. Barrack, D. Bell-Warren C: C. Brooks, R. Young, R. McGough HF: S. Griffiths, J. Bath, J. Potter F: J. Wall, B. Grant, R. Hards R: M. Foster, B. Haddow, S. Neaves Int: D. Venditti, W. Burke, E. Landwehr CHARLTON v BIRCHIP-WATCHEM 2.30pm Saturday at Charlton. Charlton B: R. Welch, P. Soulsby, J. Thompson HB: T. Finlay, T. Hill, F. Bourke C: K. Blow, J. Zagame, R. Thompson HF: K. Clifford, R. Thiesz, A. Judd F: S. O'Connor, B. Kemp, B. Roberts R: D. McCallum, A. Walklate, C. Fitzpatrick Int: C. Patullo, P. Sait, M. Heenan Birchip-Watchem B: J. Lindeback, J. Booth, S. Hogan HB: J. Reid, M. Rippon, D. Hinkley C: E. Jaeschke, S. Simmons, R. Hogan HF: K. Stevens, D. Adkins, C. Hinkley F: W. Sheahan, D. Castellano, D. Ratcliffe R: L. Sirett, S. Pye, J. Christie Int: P. Hogan, L. Foott, B. Hogan SEA LAKE NANDALY v ST ARNAUD 2.30pm Saturday at Sea Lake. Sea Lake Nandaly B: B. Adcock, J. Wright, L. Martin HB: T. Cox, C. Cox, J. Poulton C: W. Donnan, B. Weir, T. Mckenzie HF: M. Elliott, W. Simpson, A. Mertz F: J. Summerhayes, B. Mcinnes, J. Ellis R: B. Delmenico, T. Donnan, R. O'Sullivan Int: Z. Wemyss, F. McGarry, C. Roberts St Arnaud Not supplied WEDDERBURN v BOORT 2.30pm Saturday at Wedderburn. Wedderburn B: S. Lockhart, D. Jackson, T. Webster HB: H. Winter-Irving, J. McKay, J. Guan C: J. Rosengren, I. Holt, J. Jones HF: T. Campbell, L. Holt, D. Benaim F: L. Holt, J. Douglas, B. DeAraugo R: C. Lowry, M. Mcewen, A. Postle Int: M. Lockhart, M. Smith, T. Leahy Boort B: J. Wilson, C. Barr, P. Bogers HB: K. Wilson, T. Potter, J. Smith C: J. Starr, L. Moss, N. Murphy HF: A. Davis, B. Leonard-Shannon, B. Knight F: C. Gunn, F. Holland, K. Padula R: J. Muscatello, S. Green, M. Chisari Int: H. Weaver, D. Hawker, N. Twigg GOLDEN SQUARE v BENDIGO THUNDER 6.30pm Friday at Golden Square. Golden Square B: M. Williams, C. Beavan, J. Vandenberg HB: L. Stewart, L. Watkins, A. Wilson C: A. Carrod, A. Donnelly, N. Tile HF: K. Hare, M. Ward, B. Ross F: E. Collins, G. Free, M. McCready R: B. Heiden, C. Geary, J. Cox Int: J. Smith, B. Boldiston, S. West, M. Gudge Bendigo Thunder B: J. Louttit, K. Whyte, K. NORTH BENDIGO v CASTLEMAINE 2.30pm Sunday at North Bendigo. North Bendigo Not supplied Castlemaine Not supplied STRATHFIELDSAYE v KERANG 2.30pm Sunday at Strathfieldsaye. Strathfieldsaye Not supplied Kerang B: R. Maher, Z. Ash, P. Dunn HB: K. Ash, J. Meehan, S. Ride C: D. Fellows, S. Peacock HF: R. Zerbe, K. Hogan, J. Birch F: M. Price, E. Peacock R: J. Searle, K. Ash, C. Unger

