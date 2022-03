SELECTION NIGHT - weekend football teams: HDFNL, LVFNL, NCFL, CVFLW

sport, local-sport, weekend, football, teams, selection, night, bfl, hdfl, lvlf

Bendigo Advertiser FootyHQ NORTH BENDIGO v HEATHCOTE - 2.30pm Saturday NORTH BENDIGO From: Nicholas Waterson, Jordan Ford, Nathan Newlan, Aarryn Craig, Sean Moyle, Dylan Klemm, Jonas Somerville, Beau Cross, Storm Giri, Daniel Reid, Sam Demeo, Shane Harris, Marcus Rogers, Ryan Gow, Jack Towers, Callum Tardrew, Zaiyden Richards, Josh Newlan, Lachlan Ford, Matthew Gray, Timothy Devereaux. HEATHCOTE From: Nathan Bake, Jonty Kelly, Joe Langford, Billy Price, Will Long, Shaun Harrison, Jackson Jones, Codie Price, Braden Padmore, Connor Hamilton, Kai Cavallaro, Ryan Bailey, William Direen, Jack Brooks, Liam Birch, Mitchell McLean, Jackson Conforti, Matt Mikic, Victor Butler, Rhys Bolton, Brent Jane, Brayden Klemke. COLBINABBIN v ELMORE - 6.15pm Saturday COLBINABBIN From: Luke Moore, Laine Fitzgerald, Ben Southam, Alex Van Ruiswyk, Todd Clarke, Joel Sacco, David Price, Jed Brain, Hugh Barlow, Matthew Riordan, Benjamin Barton, Jimmy McMurtrie, Logan Fitzgerald, Clint Shields, Seamus Bromley, William Lowe, Hugh McMurtrie, Sam Ryan, Hadleigh Sirett, Thomas Hill, Jackson Barnett, James Brain. ELMORE From: Nicholas Kellow, Dylan Friedberger, Che Taranto, Hayden Trewick, Samuel Lees, Matthew Nettlefold, Callan Wilson, Mitchell Carson, Bailey Sawyer, Darcy Laffy, Nicholas Palmer, Kyle Armstrong, Matt Gilmour, Thomas Hughes, Zachary Laffy, Sebastian De Napoli, Zack Holmberg, Sam McHale, Jack Trewick, Liam Gundry, Tannar Cerrone. MITIAMO v BEARS LAGOON-SERPENTINE - 2.15pm Saturday MITIAMO Not supplied BEARS LAGOON-SERPENTINE Not supplied CALIVIL UNITED v INGLEWOOD - 2.15pm Saturday CALIVIL UNITED Not supplied INGLEWOOD From: Jaxon Billett, Thomas Alexander, Luke Matheson, Cody Stobaus, James Woods, Alex Lowe, Bregon Cotchett, Mitch Martin, Nathan Angelino, Traiton Kendal, Taj Rodwell, Jasper McClelland, Reuben Johnson, Cody Wright, Matthew Rowe, Thomas Kennedy, Charlie McGaw, Charlie Ingham, Thomas Hicks, Tarran Kilcullen, Conor Morone, Jack Nevins BRIDGEWATER v PYRAMID HILL - 2.15pm Saturday BRIDGEWATER Not supplied PYRAMID HILL From: Jack Timmins, Gavin James, Ben Dalton, Scott Mann, Ed Caburnay, Billy Micevski, Will Perryman, Jake Willcocks, Bryden Morison, Mitchell Dingwall, Bradley Driscoll, Bailey George, Jack Woodward, Ashton Dye, Dylan Morison, Zac Dingwall, Steven Gunther, Nathan Catherwood, Thomas Brennan, Ryley Dickens, Braidy Dickens MAIDEN GULLY YCW v MARONG - 5.30pm Saturday MAIDEN GULLY YCW Not supplied MARONG Not supplied WYCHEPROOF-NARRAPORT v ST ARNAUD - 2.30pm Saturday WYCHEPROOF-NARRAPORT From: Spencer Allan, Daniel Allen, Justin Bateson, Boe Bish, Ryan Duncan, Cody Green, Alexander Hogan, Gedd Hommelhoff, Koby Hommelhoff, Damien Horbury, Kaleb Kennedy, Joe Kenny, Jack McHutchison, Dane McLennan, Fraser Millar, Harry Moore, Thomas Trewin, Dylan Turner, Joel Turner, Lachlan Van Schaik. ST ARNAUD Not supplied CHARLTON v WEDDERBURN - 2.30pm Saturday CHARLTON From: Tim Hill, Anthony Judd, Kris Clifford, Aaron Walklate, Bailey Kemp, Kade Blow, Darcy McCallum, Patrick Soulsby, Fergus Bourke, Thomas Finlay, Charles Patullo, Patrick Sait, Rhys Thompson, Cobi Fitzpatrick, Mason Heenan, Jackson Zagame, Riely Thiesz, Benjamin Roberts WEDDERBURN From: Danny Benaim, Damon Boag, Tom Campbell, Ben DeAraugo, Jesse Douglas, Jackson Guan, Jordan Hargreaves, Isaac Holt, Louis Holt, Luke Holt, Jayden Jones, Tim Leahy, Corey Lowry, Mitchell Mcewen, Jaran McKay, Adam Postle, Jordan Rosengren, Mackenzie Smith, Hamish Winter-Irving, Tyson Webster. BIRCHIP-WATCHEM v SEA LAKE NANDALY - 2.30pm Saturday BIRCHIP-WATCHEM Not supplied SEA LAKE NANDALY From: Brodie Adcock, Charlie Cox, Bryce Delmenico, Joel Donnan, Kane Donnan, Trent Donnan, Wade Donnan, Matt Elliott, Gardean Ellis, Justin Ellis, Luke Martin, Flynn McGarry, Billy Mcinnes, Tyson Mckenzie, Austin Mertz, Connor Michael, Ryan Osullivan, Jack Poulton, Cooper Roberts, John Summerhayes, Brody Weir. DONALD v BOORT - 2.30pm Saturday DONALD From: Michael Foster, Ryan Hards, Jordan Bath, Brody Haddow, Ross Young, Rian McGough. Daniel Pearce, Cody Brooks, Leigh Burke, Dyson Bell-Warren, James Wall, Shane Neaves, Scott Wood, Eddie Landwehr, Cooper Anderson, Blake Grant, Tom Letts, Logan Geddes, Josh Potter, Tom George, Will Burke BOORT From: Cam Barr, Reece Boland, Matthew Chisari, Alex Davis, Cody Gunn, Chris Hatcher, Tom Hawker, Ben Knight, Brodie Leonard-Shannon, Jacob Mulquiny, Nathan Murphy, Jesse Muscatello, Keanu Padula, Jack Smith, Jarrod Starr, Willem Toose, Angus Trethowan, Nathan Twigg, James Wilson, Keiren Wilson, Levi Moss EAGLEHAWK v NORTH BENDIGO - noon Sunday EAGLEHAWK From: Grace Edlin, Chloe Green, Alex Summerfield, Kirstin Shaw, Olivia Basile, Brianna Larkins, Grace Murley, Ellie Bailey, Freyja Pearce, Aleesha Daffy, Olivia Murley, Kayla Manning, Kayla Cox, Lily den Houting, Eileen Mitchell, Kelly Mensforth, Kristal Lugosi, Molly Metcalf, Courtney Smith, Emily Field, Lucy Dawe, Samantha Heron. NORTH BENDIGO From: Matilda Appleby, Rachael Booth, Cherelle Byrne, Mikaela Cole, Cassandra Coughlan, Sarah Creeley, Mikala Creely, Laura Douglas, Kirsty Galea, Angela Iles, Maddie Jelbart, Paris Keogh-Beacom, Kayla-Brea McIntosh, Taylah Nicholson, Leonie Schulz, Teagan Stuchbery, Kerri-Ann Zeunert, BENDIGO THUNDER v STRATHFIELDSAYE - 2.30pm Sunday BENDIGO THUNDER Not supplied STRATHFIELDSAYE From: Britt Tangey, Eliza Long, Billie Reidy, Regeena Torney, Jessica Panczel, Keisha Tonzing, Jessica Kopp, Kate Kopp, Lucy Gorrie, Lahni Stephenson, Bridget Chalkley, Ireland O'Rourke, Jessica Jackson, Lana Westaway, Michaela Corby, Paige Panczel.

