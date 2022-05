Bendigo district club golf results

sport, local-sport,

Men: A-Grade: P. Williamson (13) 38, R. Threlfall (12) 35, G. Beames (9) 33, T. Phelan (13) 32 B-Grade: P. Luke (27) 43, L. Hobbs (20) 33, T. Lindrea (26) 31, M. Davies (22) 31 Overall: G. Robinson (32) 31, L. Budds (25) 31, P. Brooks (15) 30, I. Stove (22) 30, E. Lowndes (24) 30 NTP: P. Brooks (1st), A. Galea (1st), T. Phelan (3rd second shot), A. Watson (3rd second shot), D. Barker (6th), T. Chisholm (18th), P. Luke (18th) Women: A-Grade: E. Del Santo (26) 17, A. McCullagh (25) 15, M. COnnelly (26) 15, M. Dunn (32) 14 Ball rundown: D. Creek (35) 14, L. Prowse (31) 14 NTP: E. Del Santo (1st) Women: A-Grade: J. Wilson (27) 32, R. Yum (33) 30, T. Lynch (24) 29 Ball rundown: A. Minnis (35) 29, M. Connelly (26) 29 Men: A-Grade: P. Pyke (11) 36, G. Harrop (11) 36, G. Johnstone (5) 35, R. Bradley (13) 35 B-Grade: J. Neylon (16) 39, G. Kealy (19) 39, T. Hopley (15) 36, A. Watson (19) 35 C-Grade: J. Fiske-Kealy (27) 39, T. Connors (25) 39, R. Velthuis (29) 36, C. Jones (22) 35 NTP: P. Andrew (1st), D. Stephens (1st), M. McPherson (1st), G. Laity (3rd second shot), M. Fitzgerald (3rd second shot), M. Skahill (6th), F. Kath (16th), P. Watson (18th), P. Pannell (18th), T. Lynch (18th second shot) Sport news: Men: Winner: G. Parlby (Monthly Medal) 90-21-69 Runner-up: J. McLoughlin 92-20-72 NTP: A. Giblett (16th) Women: Winner: H. Ward 97-28-69 Runner-up: J. Drummond 89-14-75 NTP: C. Thompson (1st), J. Drummond (16th) A-Grade: P. Barker (19) 38, M. Newlan (10) 32 B-Grade: J. Mazzarella (26) 34, C. Veldman (24) 33 NTP: H. Ward (1st), D. West (16th) Women: A-Grade: J. Gunn (22) 37, W. Hegarty (23) 37 B-Grade: K. Yates (33) 34, D. Morrison (31) 32 Ball rundown: L. Hancock (22) 37, J. James (22) 33, J. Chester (18) 32 Men: A-Grade: D. Robins (8) 41, H. Fyffe (3) 38, G. Revell (11) 36 B-Grade: K. Morrison (12) 40, G. Cook (13) 38, J. Parsons (16) 37 C-Grade: R. Southon (22) 39, M. Schilling (23) 39, L. Lucas (22) 38 NTP: T. Chisholm (3rd), R. Champion (8th), H. Fyffe (11th Women: A-Grade: M. Stoettrup (13) 35, R. Punton (16) 34 B-Grade: J. Farrell (31) 31, P. Whitford (23) 27 NTP: S. Mahlstedt (18) 29 Men: A-Grade: M. Perry (3) 39, M. Smith (3) 38 B-Grade: R. Rimmer (13) 38, A. Pendlebury (13) 37 C-Grade: J. Murphy (24) 41, A. Medcalf (22) 39 NTP: M. Perry (3rd), S. Craig (11th), W. McGough (16th), T. Austerberry (3) 34 Winner: L. Hall (37) 37 c/b (SM Trophy) A-Grade: J. Goode (22) 36, S. Thorpe (21) 34 c/b B-Grade: L. Hall (37) 37 c/b, J. Foley (34) 37 c/b NTP: 5th (A) S. Thorpe. (B). W. Oster. (16th) S. Thorpe. (17th) J. Goode 9-Hole: G. Cox 18 Winner: L. Robertson (15) 39, J. Goode (22) 37 NTP: 12th. N. Wallace 16th. L. Robertson. 17th. L. Robertson Women: A-Grade: D. Chisholm (25) 39 B-Grade: F. Whybrow (35) 38 Placings: M. Fleiner (34) 36 c/b, J. Brown (21) 36, K. McCuskey 35 c/b, A. Weekley (17) 35, A. Serafini (27) 33 c/b NTP: A. Cossar (3rd), P. Skinner (16th) Men: A-Grade: W. Harvey (10) -2 c/b B-Grade: T. Hamilton (13) -1c/b C-Grade: M. Ingram (23) +3 Placings: R. Pettifer (20) 0 c/b, W. Harris (22) 0 NTP: G. Fennell (3rd), R. Bullingham (7th), A. Pendlebury (10th), D. Anthony (12th), B. Wallis (16th) A-Grade: D. Oddy (4) -2 c/b, T. Pool (7) -2 B-Grade: D. Van Zyl (12) E, J. Young (11) +1 c/b C-Grade: D. Anthony (18) -1, S. Landry (23) +1 c/b Placings: S. Trowell (10) -1, J. Johnson (4) E c/b, T. Thompson (19) +1 c/b NTP: S. Muir (3rd), R. Woolley (7th), C. Gardner (10th), J. Berry (12th), G. Dawson (16th) Our journalists work hard to provide local, up-to-date news to the community. This is how you can access our trusted content:

