King, Holmberg win goldfields swing Pro-Am events | Weekly results

It was one of the biggest weeks of the year for golfers across central Victoria. Held back-to-back on Thursday and Friday were the Axedale and Neangar Park Pro-Am events which saw amateur players in action alongside some of the state's best professionals. On Thursday at Axedale Brenton King (5) won the amateur competition with 35 Stableford points, followed by Richard Holmberg (9) taking out the Neangar Park field on 36. Overall: B. King (5) 35, S. O'Connor (14) 33, C. Kealy (20) 33, R. Iser (11) 33, C. Neville (2) 32 NTP: E. Raftery (1st), R. Galbraith (6th), C. Hodge (12th), G. Harrop (16th), C. Hodge (9th second shot), B. King (Longest drive), E. O'Connor (Longest drive) Professional winner: Andrew Kelly (-3) 66 Related: Victorian Andrew Kelly seals victory at the 2022 Axedale Pro-Am Women: A-Grade: M. Edgar (43) 36, M. McPherson (19) 33, S. Minne (27) 32 Ball rundown: K. Strybosch (33) 31, J. Wilson (27) 28 Men: A-Grade: C. Neville (1) 36, G. Henderson (12) 34, S. Lee (8) 34 B-Grade: S. Lanteri (20) 38, J. Neylon (17) 35, D. Baillie (16) 34 C-Grade: T. Connors (25) 37, I. Edwards (23) 33, D. Stephens (21) 33 Ball rundown: W. Andrea (19) 34, G. Harrop (10) 33, T. Holmes (13) 33, W. Mildren (12) 33 NTP: D. Higgins (1st), D. Higham (1st), B. Retallick (3rd second shot), R. Galvin (3rd second shot), W. Mildren (6th), C. Neville (16th), B. Edwards (18th), E. O'Connor (18th second shot) Winner: R. Holmberg (9) 36 Runner-up: G. Nolan (18) 34 c/b Ball rundown: J. Sharples (1) 34 c/b, J. Ward (6) 34 c/b, F. Anderson (4) 34, M. Roberts (5) 32 c/b, T. Oliver (14) 32 c/b, J. Hafkamp (5) 32 c/b, T. Williams (2) 32 Professional winner: Roland Baglin (-5) 66 Related: Roland Baglin back in the winner's circle after victory at Neangar Park Overall: K. Mueck/A. Hall 60, C. Rochester/A. Masters 60.25, M. Barnes/J. Berry 61.25 Placings: K. Lea/J. Johnson 61.5, S. Pigdon/L. Pigdon 62, B. Gardner/D. Murphy 62.5 NTP: F. Cameron (3rd), K. Frank (7th), G. Mclaine (10th), T. Williams (12th), B. Gardner (16th) A-Grade: H. Laine (7) 39, N. Marrone (5) 35 c/b B-Grade: C. Byrne (16) 35 c/b, J. Mellington (12) 35 c/b C-Grade: M. Simpson (23) 41, S. Farr (24) 36 Placings: R. Champion (13) 35 c/b, J. Brown (3) 35, M. Zysvelt (32) 34, M. Hafkamp (-2) 34 Winner: S. Rothacker (8) 75, J. Needs (25) 78 NTP: C. Batty (12th), S. Rothacker (16th), J. Bilkey (17th) Women (Stroke): A-Grade: G. Martin (22) 69, L. Jenzen (26) 70 B-Grade: B. Lynch (33) 73, L. Lindsay (30) 76 Ball rundown: D. Murray (22) 73, A. Woodman (18) 76 NTP: A. Woodman (3rd) Men (Stableford): A-Grade: T. Chisholm (8) 41, R. Baker (11) 38, G. Barnes (1) 37 B-Grade: S. Harreman (17) 38, R. Gill (18) 37, B. Josey (14) 37 C-Grade: I. Stove (23) 39, R. Rossiter (25) 38, T. Eiffert (20) 38 NTP: J. Lebek (11th), B. Caruana (8) 33, W. Norman (21) 34 Sport news: Interested in having your golf club's competition results featured in the Bendigo Advertiser? Please contact us via email at anthony.pinda@bendigoadvertiser.com.au

