Bendigo district golf results Feb 8-13

Women: A-Grade: R. Griffin (23) 37, K. Osterfield (15) 36, M. Pitts (23) 36 B-Grade: R. Yum (31) 34, K. Griffin (29) 34, N. Arundell (29) 33 NTP: M. Hamilton (1st Hole-in-one), P. Davies (18th second shot), H. Martin (18th second shot), A. McManus (18th second shot), P. Davies (3rd over the creek) Men (Nett): A-Grade: G. Beames (13) 67, G. Robertson (14) 67, D. Higgins (14) 67, G. Arundell (16) 69 B-Grade: D. Purdy (26) 66, W. Andrea (18) 69, M. Purdon (19) 70, E. Rogers (21) 71 Overall: P. Hoskin (7) 71, T. Lindrea (26) 71, J. Randles (16) 72 NTP: D. Osborne (1st), N. Holmes (1st), G. Hamilton (3rd second shot), A. Clements (3rd second shot), R. Connelly (6th), D. Higgins (18th), T. Gundry (18th) Summer Knockout: F. Kath def D. Osborne 3/1 Women: A-Grade: T. Shanahan (14) 40, R. Iser (11) 38, J. Wilson (30) 37 Overall: M. Dunn (32) 31, E. Dorrington (28) 31 Men: A-Grade: P. Watson (11) 41, B. Retallick (12) 35, G. Johnstone (5) 34 B-Grade: P. Brooks (15) 42, I. Martin (19) 36, P. Stewart (19) 35 C-Grade: O. Davies (23) 41, C. Kealy (21) 40, E. Rogers (21) 39 Overall: P. Thomas (22) 36, D. Curran (34) 35, R. Velthuis (30) 34, D. Stephens (21) 34 Summer Cup: P. Brooks 112, M. Kettle 106, G. Robertson 106 NTP: S. Lee (1st), P. Hurnall (1st), O. Davies (3rd second shot), M. Kettle (6th), T. Doye (16th), J. Randles (18th), T. Gundry (18th), R. Iser (18th second shot), T. Shanahan Sport news: Women: Winner: F. Newlan (24) 32 c/b over H. Ward (29) 32 Men: Winner: M. Dunne 87-17-70 Runner-up: L. Waith 87-16-71 Secret Nine: M. Dunne NTP: C. Veldman (16th) Winner: L. Waith 42-6-36 c/b over G. Parlby 46-10-36 and M. Newlan 41-5-36 Men: Winner: L. Forster (27) 37 Runner-up: P. Barker (22) 36 NTP: D. West (1st), G. Parlby (16th) Women: Winner: C. Thompson (39) 39 Runner-up: J. Drummond (13) 35 NTP: C. Thompson (16th) Men: A-Grade: A. Woodman (12) -8, T. Harvey (4) -5 c/b B-Grade: I. Rogers (13) -9, R. Brereton (15) -7 C-Grade: L. Dixon (19) -6 c/b, I. Ely (44) -6 NTP: G. Viney (5th), R. Monro (5th), D. Raftery (11th), G. Elliott (12th), B. Lummis (17th) Men: A-Grade: J. Ryan (3) 41 c/b, T. Moore (10) 41 B-Grade: R. Monro (13) 44, I. Baillie (15) 41 C-Grade: C. Miller (35) 44, A. Jakubans (21) 39 NTP: R. Johnson (12th), B. Pagram (12th), M. Foley (12th), P. Falconer (17th) Winner: D. Turner (17) -1 Placings: C. Byrne (19) E, A. Serafini (30) +1, B. Campbell (11) +2, J. Flaherty (36) +3, J. Webb (25) +4 c/b NTP: J. Bryan (3rd), D. Turner (16th) Stroke (Nine-hole): T. Galea (49) +1 c/b, C. Hughson (47) +1 A-Grade: G. Fennell (10) +5, B. Furze (11) +2 c/b B-Grade: B. Whitecross (17) +6, G. Leech (13) +4 C-Grade: R. Rees (20) +4, I. Millar (23) +2 Placings: Col. L Green (17) +3, J. Kellow (17) +2 c/b, C. Rochester (8) +2 c/b, J. Riley (14) +2 NTP: P. Hardiman (3rd & 7th), P. Straughen (10th), P. Maisano (12th), J. Ward (16th) Winners: J. Brown/S. Gilchrist 79 Placings: S. Landry/T. Field 78, D. Murphy/D. Pierce 77, L. Marchesi/Donaldson 76 c/b, W. Maloney/Davidson 76 c/b, A. Leed/G. Leed 76 c/b, J. Ford/J. Brewer 76 NTP: C. Hardie (3rd), P. Nelson (7th), D. Boag (10th), B. Johnstone (12th), B. Furphy (16th) A-Grade: G. Gadsden (11) 39 c/b, J. Berry (5) 39 B-Grade: S. Jordan (14) 41, M. Anderson (16) 40 C-Grade: B. Thornton (28) 41, P. Wyatt (25) 34 Placings: D. Ashman (19) 39 c/b, J. Petri (15) 37 c/b, F. Anderson (5) 37, B. Martin (13) 36 Women: A-Grade: P. Collins (24) 36, L. Hancock (22) 35 B-Grade: D. Gallagher (52) 44, L. Turnbull (46) 40 NTP: S. Mahlstedt (3rd) Men: A-Grade: H. Fyffe (4) 39 c/b, M. Nachmann (2) 39 B-Grade: G. Beames (14) 41, G. Fitzpatrick (14) 40 C-Grade: C. Rosetta (24) 40, S. Wharton (21) 38 NTP: P. Benjamin (3rd), G. Barnes (8th), M. Nachmann (11th) Men: A-Grade: T. Holmes (3) 40, C. Arnold (9) 40, C. Coutts (9) 38 B-Grade: R. Mahlstedt (17) 40, P. Phillipson (16) 39, D. Harris (19) 39 C-Grade: F. Tenance (23) 41, L. Lucas (22) 39, G. Taylor (23) 38 NTP: J. Pollock (5th), M. Squire (3rd), K. Scarff (11th), D. Buttolph (16th), J. Roberts (8th) Women: A-Grade: J. Gunn (22) 38, W. Hegarty (23) 35 B-Grade: J.K (38) 37, B. Fitzpatrick (29) 35 NTP: W. Hegarty (3rd)

